İrem Derici, Serdar Ortaç’a sahip çıktı Spor eğitmeni Atakan Işıktutan ile evliliğe doğru giden bir birliktelik yaşayan ve sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada yaptığı yayınlar yüzünden sürekli eleştirilen meslektaşı Serdar Ortaç hakkında konuştu.

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“Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2” albümünde seslendirdiği “Yaz Günü” adlı şarkıyla fırtınalar estiren İrem Derici, önceki gün 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında sahneye çıktı.

"Anneannemi MS'ten kaybettim"

Derici, son dönemde MS hastası olan Serdar Ortaç için yapılan yorumlara çok üzüldüğünü söyleyerek "Anneannemi MS'ten kaybettim. MS büyük bir hastalıktır.

Serdar, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük starlardan biridir. Sen biliyor musun Serdar Ortaç ne kadar ilaç kullanıyor, ne yaşıyor? Susup saygı duymak lazım." diye konuştu.