İrem Derici takipçisinin yaptığı yorumla çılgına döndü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici, son paylaşımıyla yine olay oldu.

Yaptırdığı estetikleri gururla açıklayan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabını en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

"SENDEKİ ESTETİK HAYATIMDA OLSA..."

Açık sözlülüğü ile bilinen Derici, takipçisinden gelen "Sendeki estetik hayatımda olsaydı belki bazı şeyler daha güzel olurdu." yorumuna kayıtsız kalmadı.

"İŞİN ZOR"

Derici, takipçisine "Kesinlikle o suratını adam etmezsen işin çok zor." yanıtını verdi.

İrem Derici’nin yanıtı sosyal medyanın gündemine otururken, takipçilerinden biri, "Kapağın sesi buraya kadar geldi." yorumunu yazdı.