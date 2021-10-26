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    İrem Derici: Tanımadığım biri hesabıma 25 bin TL göndermiş

    İrem Derici, kendisinden hoşlanan bir hayranı tarafından hesabına 25 bin TL gönderildiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 08:16
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 08:47
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    İrem Derici: Tanımadığım biri hesabıma 25 bin TL göndermiş

    Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici,  Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Derici, programda anlattıklarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

    "HESABIMA PARA YAĞDI"

    Şarkıcı, geçen sene evinden yaptığı bir yayında IBAN numarasının ortaya çıkmasının ardından kendisine para gönderen insanlar olduğunu belirterek "Herkese paralarını geri gönderdik. Biri 25 bin TL göndermiş...

    "BENİ ÇOK BEĞENİYORMUŞ"

    Niyeti ortaya çıktı sonra, beni çok beğeniyormuş falan. Bu nasıl bir pislik? Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra"

    34 yaşındaki ümlü şarkıcı İrem Derici, ayrıca dudağı dışında her yerinde estetiği olduğunu da itiraf etti.

    İrem Derici: Tanımadığım biri hesabıma 25 bin TL göndermiş #1

    İrem Derici: Tanımadığım biri hesabıma 25 bin TL göndermiş #2

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