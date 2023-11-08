İrem Derici, yeni aşkını ilan etti: Bu sefer yönetmen Survivor Atakan Işıktutan ile ani bir kararla ayrlan şarkıcı İrem Derici, yeni sevgili yaptı.

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Aşk hayatı hızlı olan ünlü isimlerden şarkıcı İrem Derici, 8 ay aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı.

"Yoğun tempo"

Yoğun iş temposundan birbirlerine vakit ayıramadıklarını söyleyen Derici, 'Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük.' açıklamasını yapmıştı.

Aşk acısı çekmeyen İrem Derici, Atakan Işıktutan'ın ardından yeni bir aşka yelken açtı.

Derici, son olarak geçirdiği birkaç güne ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yeni aşkı Gökhan Fırat

Derici'nin paylaşımında en dikkat çeken kare ise yeni sevgilisiyle el ele verdiği poz oldu.

Yönetmen Gökhan Fırat ile aşk yaşayan Derici'nin bu paylaşımını sevgilisi Fırat da kalp emojisiyle kendi hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Söz seninim, gelirim en beterine"

Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş, şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti.