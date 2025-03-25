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Haber Merkezi

Yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan ve aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici, şu sıralar yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile birlikte.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sevgilisiyle beraber kamera karşısına geçti.

SEVGİLİYLE VİDEO

Derici, yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile birlikte çektiği eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim yayınladığı videoya "Bizim mentalin geldiği son" notunu düştü.

Yeni paylaşımıyla hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çeken ünlü şarkıcıya takipçilerinden yorum yağdı.