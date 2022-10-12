Petrol
93.91
-0.40%
Euro
18.061
0.05%
Dolar
18.5777
-0.04%
Altın
996.68
0.07%
Borsa
3572
0.00%
Bitcoin
359.042
-0.10%
BTXN Coin
7.71
-7.10%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İrem Derici yine aşık oldu

    Bir süredir hayatına kimseyi almayan İrem Derici’den aşk açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 06:54
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 07:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrem Derici yine aşık oldu

    Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan İrem Derici, takipçilerine içini dökmeye devam ediyor.

    "Kontrolüm yok"

    Son olarak Cem Belevi ile ilişkisinde aldatılan İrem Derici bu ilişkisiyle "Ben şu anki bağımlılığımı nasıl bırakacağım? Mesela buraya oturuyorum ya o da oturdu buraya diyorum. Aklım mantığım zekam hepsi bir kutuda ve anahtarı bende değil. Çok korkuyorum çünkü kontrolüm yok ay bilmiyorum bittim" demişti.

    Aşık olunca gözünün hiçbir şey görmediğini her fırsatta dile getiren Derici son paylaşımıyla gündeme geldi.

    İrem Derici Twitter hesabından "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulundu.

    İrem Derici yine aşık oldu #1

    İrem Derici yine aşık oldu #2

    İrem Derici yine aşık oldu #3

    İrem Derici yine aşık oldu #4


    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Adana'da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu
    3. Sayfa

    Adana'da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu

    Zonguldak'ta fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere ceza
    İç Haber

    Zonguldak'ta fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere ceza

    Görüş Bildir