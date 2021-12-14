İrem Derici: Zebra gibiyim

Yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, kendini zebraya benzetti.

Sevilen şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün İstanbul'daki bir mekanda sevenleriyle bir araya geldi.

Siyah beyaz zebra desenli kıyafeti ile sahneye çıkan Derici, ara ara konuklarıyla sohbet edtti.

"NASILIM?"

Ünlü şarkıcı, "Kıyafetimi nasıl buldunuz, maşallah bu akşam da zebra gibiyim." ifadelerini kullandı.

Tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve iki saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen konuklarına adeta müzik ziyafeti çektirdi.