İrem Derici'den botoks itirafı

Cem Belevi’nin yeni projesi için kamera karşısına geçen İrem Derici botoks itirafıyla yine gündem oldu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddia edilen sevgilisi Cem Belevi'ye geri döndü.

Sevgilisinin yeni projesi için kamera karşısına geçen İrem Derici botoks itirafıyla gündeme geldi.

"CEMİYET BEY"

İrem Derici ve sevgilisi Cem Belevi, Cemiyet Gazinosu için bir mekanda muhabirlerle konuştu. Derici, "Projenin kutlama akşamı olduğu için buradayım. Cem Belevi'nin gerçek adını unuttum, Cemiyet Bey diye hitap ediyorum" diyerek espri yaptı.

"BOTOKSUZ OLMAZ"

Projede 'Reyhan' karakterini canlandıran Derici, "Bugüne dek konuk olduğum projelerde kendimi oynadım, bu projede 'Reyhan'ı oynadım. Çok botoksluyum yoksa daha iyi rol yapabilirdim ama botokssuz yaşayacağıma öleyim daha iyi" dedi.