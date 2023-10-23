İrem Derici cinsel yönelim itirafıyla gündemi salladı Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan sonra işlerine kendini adayan İrem Derici, ilk aşkının cinsel yönelimini değiştirdiğini açıkladı.

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Harbiye konserlerine büyük yatırım yapan ve sahnesiyle adından söz ettiren İrem Derici, çarpıcı açıklamalarıyla yine dikkat çekti.

Atakan Işıktutan ile yaşadığı büyük aşka nokta koyan Derici, samimi itiraflarda bulundu.

"Müthiş çirkin bir kızdım"

İrem Derici, ilk aşkının lise hazırlıktayken olduğun söyleyerek “Çünkü muazzam kompleksli bir kızdım. Müthiş çirkin bir kızdım. Barbieler ortada cirit atarken, ben zekamla savaş vermek durumunda kalmış bir genç kızdım.” dedi.

Cinsel yönelimi değişti

İrem Derici açıklamalarının devamında, ilk aşkının daha sonrasında cinsel yönelimini değiştirdiğini söyleyerek bombayı patlattı. İlk aşkının şu anda New York’ta olduğunu söyleyen Derici, evli ve iki çocuklu olduğunu da ekledi.

Harbiye'deki özel şovuna 3 milyon TL harcadığı açıklamasıyla çok konuşulan İrem Derici, ünlü isimlere göndermede bulundu. İrem Derici, yatırım yapan ünlülere şöyle seslendi:

"Ben kraliçeyim"

"Bir sorumluluğum yok. Bana ailem çok güzel bir hayat yaşattı. Yarın öbür gün çoluğum çocuğum olacak gibi bir stresim yok. O yüzden kerizlik değil, salaklık değil. Tam tersi muazzam şerefli ve işine saygı duyan bir insanın yapacağı bir şey bu kadar para ve emek harcamak. Sürekli 3 milyon diyorum ama bu işin şakası... Ben öldüğümde; nasıl bugün 90'lar dinliyoruz, eğleniyoruz. 2010'larında partileri yapılacak. Ve 2010'ların da kral, kraliçeleri olacak. Ben onlardan biriyimdir.

"Çok pintiyseniz..."

Lütfen 10 arsa almayın, 2 ev alın da şu sahneye para dökün. Ben bunu tek başıma yapa yapa bir hal oldum. Ya da siz dökmeye çok pintiyseniz gelin ben vereyim parasını da siz yapın. Bir dekor görelim, bir hikayeniz olsun sahneye çıktığınızda."