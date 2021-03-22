İrem Derici'den doğum gününe özel dans şov

34 yaşına basan İrem Derici, sosyal medya hesabından dans ettiği anları yayınladı.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmek bilmeyen şarkıcı İrem Derici, bu kez yayınladığı gönderi ile adından söz ettirdi.

"KİMSE İZLEMİYORMUŞ GİBİ"

Bugün 34 yaşına basan Derici, 'Tipsy' adlı şarkıda dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Hünerlerini sergileyen İrem Derici, ilgi gören paylaşımına, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü ben öyle istiyorum." notunu düştü.

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