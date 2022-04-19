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    İrem Derici'den sütyensiz paylaşım

    İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı sütyensiz paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 12:14
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    İrem Derici'den sütyensiz paylaşım

    Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile bir ayrılıp bir barışan İrem Derici, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    "Senin Barbie bebeğin değilim"

    Sütyensiz fotoğrafını yayınlayan İrem Derici, sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Senin Barbie bebeğin değilim." notunu düştü.

    "Sinan Akçıl"

    Bazı takipçileri İrem Derici'yi tanımadı. Bir kullanıcı ünlü şarkıcıya "Bu kim?" diye sordu. Cevabını geciktirmeyen Derici, takipçisine "Sinan Akçıl" diye cevap verdi.

    "Sorun bende"

    Son dönemde özel hayatıyla gündem olan popçu, Cem Belevi ile ilişkilerinde sorunlu bir dönem yaşadıklarını ancak bu dönemi atlattıklarını dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, ayrılıkla ilgili, "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim." demişti.

    İrem Derici den sütyensiz paylaşım #1

    İrem Derici den sütyensiz paylaşım #2

    İrem Derici den sütyensiz paylaşım #3


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