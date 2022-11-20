İrem Derici'nin ABD seyahatinde başına gelen olay

Etiler'de aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan İrem Derici, "Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım" diyerek başından geçen olayı anlattı.

Geçtiğimiz dönemde Cem Belevi ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen 35 yaşındaki ünlü sanatçı İrem Derici'nin, aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamadığı bilinmekte.

Belevi tarafından aldatıldığı öğrenilen isim, şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

İrem Derici, son olarak geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekan girişinde görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj talebini kabul eden ünlü şarkıcı, açıklamalarda bulundu.

"Yapayalnızım"

Aşk hayatıyla ilgili konuşan İrem Derici, "Döndür döndür aynı şeyler. 10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere." diyerek kahkaha attı.

ABD seyahatinde başına gelen bir olayı anlatan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım"

"Bu gönül sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin, sevilsin. Madrid'e tatile gideceğim. Oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim, bilmiyorum. Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım.

"Onda da Türk yazdı bana"

'Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm' diye ama onda da Türk yazdı bana. 'İrem Derici'nin adını kullanmaya utanmıyor musun?' dedi. Sahte hesap sandı beni. Artık bir bara falan gideceğim Madrid'de, orada falan tanışırım ne yapayım."