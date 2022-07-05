İrem Derici'nin pembe yırtmaçlı saten elbisesi

İrem Derici'nin pembe yırtmaçlı saten elbisesine yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Eskişehir'de sevenleriyle buluştu. Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından pembe saten elbisesiyle adeta göz kamaştırdığı anları paylaştı.

35 yaşındaki İrem Derici, derin bacak dekolteli, pembei saten bir elbise tercih etti.

"Dünyanın merkezinde olmak şahaneydi"

Derici, peş peşe paylaştığı pozlarına ise,"Sivrihisar Nasreddin Hoca Festivali'ne katılan herkese çok teşekkür ediyorum! Dünyanın merkezinde olmak şahaneydi!" notunu düştü.