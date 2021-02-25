İrem Derici'nin yeni aşkı Emre Aslan

İrem Derici’ye 22 yaşındaki oyuncu Emre Aslan’la aşk yaşadığı iddiası soruldu.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici’nin bir sosyal medya uygulamasında tanıştığı “Çok Güzel Hareketler 2” oyuncusu Emre Aslan’la ilişki yaşamaya başladığı iddia ediliyordu.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Derici, kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan’la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı.

"BERABER KONUŞURUZ"

Derici, yeni ilişki söylentileriyle ilgili, “Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim.” dedi.

Ayrıca single çıkarmaya hazırlanan genç oyuncunun çalışmalarına destek olduğu öne sürüldü.

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