Euro
8.7321
0.07%
Dolar
7.1627
-0.09%
Altın
414.39
-0.3%
Borsa
1.483
0%
Bitcoin
359.355
-0.95%
EXEN Coin
16.85
0.41%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    İrem Derici'nin yeni aşkı Emre Aslan

    İrem Derici’ye 22 yaşındaki oyuncu Emre Aslan’la aşk yaşadığı iddiası soruldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 06:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrem Derici'nin yeni aşkı Emre Aslan

    Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici’nin bir sosyal medya uygulamasında tanıştığı “Çok Güzel Hareketler 2” oyuncusu Emre Aslan’la ilişki yaşamaya başladığı iddia ediliyordu.

    Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Derici, kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan’la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı.

    "BERABER KONUŞURUZ"

    Derici, yeni ilişki söylentileriyle ilgili, “Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim.” dedi.

    Ayrıca single çıkarmaya hazırlanan genç oyuncunun çalışmalarına destek olduğu öne sürüldü.

    İrem Derici nin yeni aşkı Emre Aslan #1oİrem Derici nin yeni aşkı Emre Aslan #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir