İrem Derici'ye yapılan yorumlar sevgilisini kızdırdı Sevgilisi Atakan Işıktutan, İrem Derici'nin bikinili fotoğrafına gelen yoruma tepki gösterdi.

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Yaşadığı ilişkilerde hep hüsrana uğrayan 36 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, sonunda aradığı aşkı buldu.

Derici, geçtiğimiz aylarda gönlünü Survivor yarışmasıyla adını duyuran Atakan Işıktutan'a kaptırdı.

Kendisinden yedi yaş küçük sporcu ile aşk yaşayan ve bunu her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşarak gösteren İrem Derici, aktif olarak kullandığı 8.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından son olarak sevgilisi ile çıktığı tatilden pozlarına yer verdi.

"Zengin de olsan o çatlaklar gitmiyor"

Bir takipçisi, Derici'nin bikinili karesine, "Zengin de olsan o çatlaklar gitmiyor" yorumunu yazdı.

Ünlü şarkıcı, "Her b... shop'laya shop'laya öldük. B... bir güzellik algısı hepimizin psikolojisini yedi" yanıtını verdi.

Sevgilisini yapılan yoruma kayıtsız kalmayan Atakan Işıktutan, "Benim de göğsüm, kalçalarım çatlak ne var yani? Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa 'Gözünün üstünde kaş var' dersiniz" mesajı ile tepkisini dile getirdi.

"Biz muyluyuz"

Survivor Atakan, "Biz muyluyuz. Siz de ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz" sözleriyle İrem Derici'ye olan aşkını bir kez daha ilan etmiş oldu.