Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri sık sık üzerine çeken İrem Derici sahne aldığı sırada uyuyamadığını söyledi.

Son dönemde konserden konsere koşan İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

GECE UYUYAMADI

Ankara'da sahne alan Derici ilginç açıklamasıyla da izleyenleri güldürdü. Derin bacak ve göğüs dekoltesiyle yine şıklığını konuşturan Derici gece uyuyamadığından yakındı.

"YAN ODA CİYAK CİYAK"

Derici açıklaması sırasında "Yan odada bir şeyler döndü durdu. Ne enerjileri varmış ciyak ciyak anlarsınız. Gece ikide durun bari. Arkadaş durmadılar. Herhalde yeni bir çift saygı duymak lazım. Başka odaya gittim" dedi. İrem Derici'nin bu sözleri söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

İrem Derici'yi uyutmadılar ViDEO