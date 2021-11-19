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    İrem Derici'yi uyutmadılar

    Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri sık sık üzerine çeken İrem Derici sahne aldığı sırada uyuyamadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 08:29
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 09:27
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    İrem Derici'yi uyutmadılar

    Son dönemde konserden konsere koşan İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

    GECE UYUYAMADI

    Ankara'da sahne alan Derici ilginç açıklamasıyla da izleyenleri güldürdü. Derin bacak ve göğüs dekoltesiyle yine şıklığını konuşturan Derici gece uyuyamadığından yakındı.

    Sosyal medyada İrem Derici FOTO GALERİ

    "YAN ODA CİYAK CİYAK"

    Derici açıklaması sırasında "Yan odada bir şeyler döndü durdu. Ne enerjileri varmış ciyak ciyak anlarsınız. Gece ikide durun bari. Arkadaş durmadılar. Herhalde yeni bir çift saygı duymak lazım. Başka odaya gittim" dedi. İrem Derici'nin bu sözleri söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

    İrem Derici'yi uyutmadılar ViDEO

    İrem Derici yi uyutmadılar #1İrem Derici yi uyutmadılar #2

    İrem Derici yi uyutmadılar #3İrem Derici yi uyutmadılar #4İrem Derici yi uyutmadılar #5İrem Derici yi uyutmadılar #6

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