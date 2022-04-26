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    İrem Helvacıoğlu: Bana damardan çay enjekte ettiler

    Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu damardan çay öldürüyordu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 08:12
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    İrem Helvacıoğlu: Bana damardan çay enjekte ettiler

    Şimdilerde ‘Annemin Sırrıdır' adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, katıldığı bir programda ölümden döndüğünü açıkladı.

    Danardan çay verdiler

    Sette koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve hastanelik olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

    "Şimdi olsa dava açardım"

    "Demedim ama o dizide neden devam ettim, bilmiyorum. Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım da o zaman buna kafam yetmedi."

    İrem Helvacıoğlu: Bana damardan çay enjekte ettiler #1

    İrem Helvacıoğlu: Bana damardan çay enjekte ettiler #2


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