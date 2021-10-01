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- İrem Helvacıoğlu ile Fırat Çelik aşk yaşıyor
İrem Helvacıoğlu ile Fırat Çelik aşk yaşıyor
6 aydır yalnız olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni sevgilisini aynı sektörden buldu.
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 12:11
- Güncelleme : 01.10.2021 - 12:25
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, karantina günlerinde uzak kaldığı sevgilisi Eser Alp'ten 6 ay önce ayrılmıştı. Ayrılık sonrasıı uzun bir tatile çıkan Helvacıoğlu'nun, 6 aylık yalnızlığı son buldu.
GECELERE AKTILAR
Güzel oyuncu, aradığı aşkı meslektaşı Fırat Çelik'te buldu. Çift, önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bulunan bir mekanda eğlendi.
Gece boyu sarmaş dolaş dans eden ünlü çiftin, ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadıkları öğrenildi.