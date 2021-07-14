İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silme nedenini açıkladı

İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz'in, rol aldıkları dizi erken final yapınca araları bozulmuştu.

İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı.

Dizi bittikten sonra Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasından sildi, rol arkadaşını takipten çıktı.

Önceki akşam bir ödül törenine katılan Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i neden sildiğini açıkladı:

"ANLAM VEREMEDİM"

"Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim. Sonra dedim ki 'madem fotoğrafları siliyoruz ozaman gerek yok. Bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Hissiyatımız bu yöndeyse eğer, takip etmek için takip etmenin bir anlamı yok."