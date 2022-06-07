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    İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi

    Tatile çıkan İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 10:46
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    İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi

    'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı. 32 yaşındaki Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Çeşme'de aşk

    Helvacıoğlu, yaz sezonunu sevgilisi Yolaç Özcan ile Çeşme'de açtı. Ünlü çift plajda güneşin ve denizin tadını çıkardı.

    İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi #1

    Eller ayrılmıyor

    Denizin içinde etrafa aldırış etmeden öpüşen ünlü çift, objektiflere yansıdı. Milliyet'in haberine göre; daha sonra denizden çıkan çift, beraber duş aldıktan sonra el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.

    İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi #2


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