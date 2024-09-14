İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından aşk dolu kareler yayınladı Sosyal medya hesabından sevgilisi Ural Kaspar ile olan karelerini paylaşan İrem Helvacıoğlu, bir kez daha aşkını ilan etti.

Haber Merkezi

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, aşkı Ural Kaspar'da buldu.

Uzun zamandır Ural Kaspar ile birlikte olan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan Helvacıoğlu, gece gece aşka geldi.

Başarılı isim, sevgilisi ile çektirdiği yeni karelerini Instagram hesabından paylaştı.

SİYAH-BEYAZ KARELER

Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, Ural Kaspar'a aşkını ilan etti.

"ÇOK SEVİYORUM"

Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi ,aşk , eğlence ve daha bir sürü şey… Seni çok seviyorum" notunu düştü.