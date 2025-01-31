İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar aşka geldi! Romantik paylaşımlarına yorum yağdı
Haber Merkezi

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılının Ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile hayatını birleştirdi.

34 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar, Suadiye’de yakın dostlarının katılımıyla özel bir tören gerçekleştirmişti.

Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar'ın nikahtaki tavrı hareketleri çok konuşulmuştu.

EVLİLİKTE 4. AY

Evliliklerinde 4. ayı geride bırakmaya hazırlanan çift, mutluluk dolu pozlarıyla dikkat çekti! İkilinin aşk dolu karelerine beğeni yağdı.

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Çağla Pınar Yılmaz
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