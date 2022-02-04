İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan ilk kez el ele

İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan ilk kez el ele

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından duyurduğu aşkı Yolaç Özcan ile birlikte Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Seni Çok Bekledim’ ve ‘Güneş’in Kızları’ gibi projelerde rol alan ve ünlenen 32 yaşındaki ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı.

Aşka küsmeyen Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özcan’la aşkını 2022’ye dakikalar kala Instagram’dan yayınladığı bir fotoğraf ile duyuran oyuncu, sevgilisi ile birlikte Etiler’de objektiflere takıldı.

"ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTIK"

Sevgililer dün, akşam Helvacıoğlu'nun doğum günü partisinde bir araya geldi.

Özcan’ın kendisine doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, “Bana bugün arkadaşlarımla birlikte sürpriz hazırlamış. Ben baş başa Yemek yiyeceğimizi zannettim çok sevindim, çok teşekkür ederim. Harika giden bir ilişkimiz var, arkadaş ortamında tanıştık çok mutluyuz.” dedi.