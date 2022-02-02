İrem Helvacıoğlu'na sevgilisinden romantik mektup

Yolaç Özcan, 32 yaşına basan İrem Helvacıoğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

Rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerene çekip popüler bir oyuncu haline gelen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp'le birlikteliğini noktalamıştı.

Aşka küsmeyen Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İREM 32 OLDU

Özcan'la aşkını 2022'ye dakikalar kala Instagram'dan yayınladığı fotoğraf ile duyuran İrem Helvacıoğlu, bugün 32 yaşına bastı. Yolaç Özcan da sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Helvacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Özcan, romantik bir mesaj kaleme aldı. Yolaç Özcan'ın gönderisine düştüğü, "Sevgiliye mektup..." başlıklı notu şöyle:

"SENİ SEVİYORUM KALBİM"

"Hayat tesadüflerle dolu sevgilim. Seninle aynı yerlere o kadar girip, çıksak da doğru zaman gelince tanışmamız gibi... Başlangıçlar Burgaz kadar heyecanlı sevgilim. Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi... Dileklerin o kadar masum ki sevgilim... Antep’te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi... Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi... Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun..."