İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi! 3 aylık hamile

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“Sen Anlat Karadeniz” dizisi ile ünlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında Ural Kaspar ile hayatını birleştirmişti.

3 AYLIK HAMİLE

Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Henüz bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyen çift, bu yeni yolculuğa büyük bir heyecanla hazırlanıyor.

Hem özel hayatındaki mutluluğu hem de kariyerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren İrem Helvacıoğlu'na, sosyal medyada yorum yağdı.

Ural Kaspar, daha önceki paylaşımında İrem Helvacıoğlu için, "Tek bir cümleyle özetleyeceğim; iyi ki varsın ve seni çok seviyorum." yazmıştı. Ünlü oyuncu Helvacıoğlu da, "Seni çok çok seviyorum." diyerek eşinin paylaşımına cevap vermişti.