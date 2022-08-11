İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle el ele

Güzel oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz ile kebap yemeye gitti.

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu İrem Sak ile NBA’de Philadelphia 76ers’ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Etiler'de objektiflere takıldı.

Ünlü çift, ünlü bir kebapçıda baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı konuşan aşıklar, mutlu olduklarını söyledi.

Uzak ilişki

Gazeteciler, güzel oyuncuya ABD'de NBA basketbol takımlarından Philadelphia’da forma giyen Furkan Korkmaz’la ilgili; “Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?” diye sordu.

"Bizim ilişkide de sorunlar var"

Sak, bu soruya "Oluyor." diye cevap verirken Korkmaz ise, "Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın." yanıtını verdi.