İHA
Ünlü oyuncu İrem Sak, hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor.
Sak’ın Sivas’ta görev yapan babası Doktor Şemsettin Sak, dün hayatını kaybetti.
Mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastane 75 yaşında vefat eden Şemsettin Sak’ın cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlendi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI
Cenazeye, Sak’ın yakınları dışında sanat camiasından birçok isim katıldı.
Ünlü oyuncu İrem Sak, babasını gözyaşlarıyla uğurlarken Sak’ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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