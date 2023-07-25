İrem Sak, küçük sevgilisini paylaştı 37 yaşındaki ünlü oyuncu İrem Sak 11 yaş küçük sevgilisini ilk kez paylaştı.

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Yalan Dünya, Güldür Güldür Show, Bir Aile Hikayesi gibi yapımlarda rol alan İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ilk kez beraber paylaşım yaptı. Sak sevgilisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

NBA'de oynuyor

NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz başarılı bir spor kariyerine sahip. Uzun bir süredir NBA'de kariyerini başarılı bir şekilde devam ettiren ünlü basketbolcunun boyu 2,04 metredir.