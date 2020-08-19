İrem Sak, scooter kullanıyor

Oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı’nda elektrikli scooter sürerken görüntülendi.

İrem Sak da İstanbul trafiğine elektrikli scooter’la çare bulan isimlerden oldu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sak, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir eczaneye giren ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını “Her şey yolunda” diyerek yanıtsız bıraktı.

Daha önce de elektrikli scooter’a binerken objektife yansıyan Sak, yoğun trafiği böyle aştığını söylemişti.