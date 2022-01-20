İrem Sak’tan aşk itirafı geldi

Oyuncu İrem Sak, 4 ay önce birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkiyi yalanladığı, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını bu kez itiraf etti.

Özel hayatı ile ilgili önemli açıklamalar yapan 35 yaşındaki güzel oyuncu İrem Sak’tan itiraf geldi.

Kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez açıklayan Sak, “Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu.” dedi.

YALANLAMIŞTI: İNANDINIZ MI?

Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, “Siz de inandınız mı?” şeklinde karşılık verdi.

İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞTI

Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, “Aman, siz nereden çıktınız?” demişti.

Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz da soruları yanıtsız bırakmıştı.

“ARALARINDA 11 YAŞ FARK VAR NE AŞKI?”

Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, “Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var.” sözleriyle aşkı yalanlamıştı.

Birkaç gün sonra Etiler'de görüntülenen Sak, aşk dedikodularıyla ilgili olarak, sanat camiasının klişe cevaplarından birini vermiş, “Yemek yedik beraber sadece, arkadaşız.” demişti.