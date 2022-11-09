Irina Shayk, Bradley Cooper'a döndü

Dünyaca ünlü eski evli çiftler Irina Shayk ile Bradley Cooper yeniden birlikte olmaya başladı.

Bir kız çocukları olan Irina Shayk-Bradley Cooper çifti, aktörün 'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga ile ilişkide olduğu iddiası nedeniyle ayrılmıştı.

New York sokaklarında

Ağustosta birlikte tatile çıkan çiftin, yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Bu iddiaları yanıtsız bırakan çift, önceki gün ABD New York sokaklarında görüntülendi.

Çiftin sürekli el temasında olması, ilişkiyi doğruluyordu.