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    Irina Shayk sahilde

    Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Fransa sahillerinde poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 15:14
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    Irina Shayk sahilde

    36 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Fransız lüks bir markanın yeni sezon koleksiyonunun yüzü oldu.

    Ünlü model, markanın mayo-bikini kampanyası için objektif karşısına geçti.

    Marka, yeni sezon mayo koleksiyonunda 90’lardan esinlenerek hem modern hem de dikkat çekici bir koleksiyona imza attı.

    Rus güzel sahili yaktı

    Sahilde birbirinden cesur pozlar veren Shayk, fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı. Rus güzele yorum ve beğeni yağdı.

    Irina Shayk sahilde #1

    Irina Shayk sahilde #2

    Irina Shayk sahilde #3

    Irina Shayk sahilde #4


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