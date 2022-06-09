Irina Shayk sahilde

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Fransa sahillerinde poz verdi.

36 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Fransız lüks bir markanın yeni sezon koleksiyonunun yüzü oldu.

Ünlü model, markanın mayo-bikini kampanyası için objektif karşısına geçti.

Marka, yeni sezon mayo koleksiyonunda 90’lardan esinlenerek hem modern hem de dikkat çekici bir koleksiyona imza attı.

Rus güzel sahili yaktı

Sahilde birbirinden cesur pozlar veren Shayk, fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı. Rus güzele yorum ve beğeni yağdı.