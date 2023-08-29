Irina Shayk, üstsüz poz verdi
ensonhaber.com

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Irina Shayk, bir süre önce Tom Brady ile görüntülenmişti.

Shayk'ın, eski aşkı Bradley Cooper ile yaptığı ortaya çıktı.

Çıplak poz verdi

Kızının babası Bradley Cooper'a çıplak poz verdiği öne sürülen Irina Shayk, deniz kıyısındaki kayalıklara tırmandı.

Üstsüz objektif karşısına geçen Irina Shayk, pozlarını sosyal medya hesabından da yayınladı.

Irina Shayk, üstsüz poz verdi
Irina Shayk

Bradley Cooper’ı da koydu

Irina Shayk, eski sevgilisi Bradley Cooper’ın da bir fotoğrafına profilinde yer verdi.

ile Bradley Cooper, geçtiğimiz yıl da birlikte tatile çıkmıştı.