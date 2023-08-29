Irina Shayk, üstsüz poz verdi

ensonhaber.com
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Irina Shayk, bir süre önce Tom Brady ile görüntülenmişti.
Shayk'ın, eski aşkı Bradley Cooper ile tatil yaptığı ortaya çıktı.
Çıplak poz verdi
Kızının babası Bradley Cooper'a çıplak poz verdiği öne sürülen Irina Shayk, deniz kıyısındaki kayalıklara tırmandı.
Üstsüz objektif karşısına geçen Irina Shayk, pozlarını sosyal medya hesabından da yayınladı.
Bradley Cooper’ı da koydu
Irina Shayk, eski sevgilisi Bradley Cooper’ın da bir fotoğrafına profilinde yer verdi.
Irina Shayk ile Bradley Cooper, geçtiğimiz yıl da birlikte tatile çıkmıştı.