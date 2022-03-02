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    Irina Shayk'ı Ukrayna'daki görüntüler üzdü

    Rus model Irina Shayk Ukrayna'daki görüntülere kayıtsız kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 07:49
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 08:03
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    Irina Shayk'ı Ukrayna'daki görüntüler üzdü

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta halk, Rusya'nın saldırılarından korunmak için sığınaklara koştu. Hamile bazı vatandaşlar sığınaklarda doğum yapmak zorunda kaldı.

    Doğum anı ve yeni doğan bebeklerin hali tüm dünyayı derinden üzdü. Rus model Irina Shayk da ülkesinin saldırılarında mağdur olan halkın bu görüntüleriyle yıkıldı.

    "SAVAŞA HAYIR"

    Irina Shayk, bombalar altında yeni doğan bebeklerin görüntüsünü paylaştı ve 'Yıkıcı' yorumunda bulundu. "Savaşa Hayır" diyerek bağış yapacağını da duyuran dünyaca ünlü model, takipçilerine bağış yapma çağrısında bulundu.

    "NASIL ÇALIŞALIM"

    Irina Shayk, sosyal medya hesabından yayınladığı bir diğer mesajda ise "Bunlar olurken nasıl uyuyabilir, çalışabilir veya işlev görebiliriz?" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

    Irina Shayk ı Ukrayna daki görüntüler üzdü #1

    Irina Shayk ı Ukrayna daki görüntüler üzdü #2

    Irina Shayk ı Ukrayna daki görüntüler üzdü #3


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