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    Irina Shayk'ın sokak stili

    Dünyaca ünlü model Irina Shayk, New York sokaklarında ekoseli etek ve ceket takımıyla objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 07:15
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 09:18
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    Irina Shayk'ın sokak stili

    35 yaşındaki model Irina Shayk, tarzıyla yine New York sokaklarınıda görüntülendi.

    Vivienne Westwood tasarımı ekoseli ceket ve etek takımını diz altı çizmeleriyle eşleştiren Shayk, pandemi kurallarına uymayı da ihmal etmedi.

    ŞIKLIĞIN BEDELİ

    Ünlü modelin tercih ettiği ceketin fiyatı 9 bin 855, eteğin fiyatı ise 5 bin 460 lira.

    BİR ÇOCUK ANNESİ

    Irina Shayk'ın, eski nişanlısı oyuncu Bradley Cooper'dan dünyaya gelen Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızı bulunuyor.

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