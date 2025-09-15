Irina Shayk'tan bikinili pozlar! Salıncağa bindi

Daha önce Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio ve Bradley Cooper gibi dünyaca ünlü isimlerle aşk yaşayan güzel model Irina Shayk, geçtiğimiz aylarda NFL yıldızı Tom Brady ile ilişkisini yeniden alevlendirdiği konuşuluyordu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 39 yaşındaki Rus süper model Irina Shayk, Instagram’dan paylaştığı cesur bikini pozlarıyla dikkat çekti.

Giydiği bikiniyle fiziğini gözler önüne seren Shayk, takipçilerinden binlerce beğeni topladı.

Ünlü model, büyük bir ağaca bağlı salıncağa otururken, kimi karelerde ise havuz kenarında poz verdi.

"UYKU SAATİN GEÇTİ"

Islak saçları ve ışıltılı makyajıyla yeni havuzdan çıkmış gibi görünen Shayk, paylaşımlarına “Past your bedtime” (Uyku saatin geçti) notunu düştü.