Irmak Ünal: Akciğerim eski haline dönmedi

Koronavirüsü yenen oyuncu Irmak Ünal tecrübelerini paylaştı.

Oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Ünal, zor geçen tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yendi. Instagram hesabından canlı yayınına katılan Irmak Ünal, tecrübelerini paylaştı.

"KENDİME İĞNE YAPTIM"

İğne yapmayı öğrendiğini belirten oyuncu, "Kan sulandırıcı bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Ünal, ateşinin düşmediği zamanlarda ise ağladığını ifade etti: "Virüsü tam olarak atlattım. Şu anda bulaştırıcı özelliği kalmadı. Testim pozitiften negatife döndü. Ama o geçirdiğim 20 günlük sürecin ve vücudumun atlattığı virüsün bende bıraktığı etkiler var.

"ENERJİM YÜKSEK"

Akciğerim eski haline dönmedi. Bir süreç bu beklemem gerekiyormuş, enerjim yüksek ama gücüm eski halimde değil. Spor yaptığım zamanlar bunu hissediyorum."