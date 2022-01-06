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Irmak Ünal, Bali'de
Ünlü oyuncu Irmak Ünal, Endonezya'nın Bali Adası'nı adeta ikinci kapı yaptı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 07:46
- Güncelleme : 06.01.2022 - 08:36
Irmak Ünal yeni yılı çocuklarıyla Bali'de karşıladı. Deniz kenarından pozlar veren Irmak Ünal, herkesi kendine hayran bıraktı.
"BALİ'YE AŞIĞIM"
İki çocuk annesi ünlü oyuncu, "Güneşi ve denizi çok seviyorum. O yüzden Bali'ye aşığım." dedi.
BİLGİ ALIYOR
Yıllar önce de bir süre Amerika'da yaşayan 44 yaşındaki Irmak Ünal, daha önce Bali'de yaşayan fotoğrafçı Bennu Gerede'nin tecrübelerinden de faydalandığını söylemişti.