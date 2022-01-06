Irmak Ünal, Bali'de

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, Endonezya'nın Bali Adası'nı adeta ikinci kapı yaptı.

Irmak Ünal yeni yılı çocuklarıyla Bali'de karşıladı. Deniz kenarından pozlar veren Irmak Ünal, herkesi kendine hayran bıraktı.

"BALİ'YE AŞIĞIM"

İki çocuk annesi ünlü oyuncu, "Güneşi ve denizi çok seviyorum. O yüzden Bali'ye aşığım." dedi.

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Yıllar önce de bir süre Amerika'da yaşayan 44 yaşındaki Irmak Ünal, daha önce Bali'de yaşayan fotoğrafçı Bennu Gerede'nin tecrübelerinden de faydalandığını söylemişti.