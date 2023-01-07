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- Irmak Ünal, bikiniyle omlet yaparken dans etti
Irmak Ünal, bikiniyle omlet yaparken dans etti
Oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından bikini ile omlet yaptığı anları paylaştı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2023 - 10:27
Oyuncu Irmak Ünal, spor hayatı ve fiziği ile dikkat çekiyor.
Son olarak Dolunay dizisi ile ekranlarda boy gösteren Ünal, Endonezya'ya taşındı.
Uzunca süredir ekranlardan uzak olan Ünal sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncular arasında.
İki çocuğu ile adada yaşayan oyuncu, hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.
Bikiniyle omlet yaptı
Irmak Ünal, bikini ile mutfağa girdi.
Omlet yapan oyuncu, bu sırada dans ettiği anları paylaştı.
İşte eleştrilen o video...