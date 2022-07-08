Irmak Ünal: Cennete düşmüş gibiydik

Artık Endonezya'da yaşayan Irmak Ünal, tatil için Türkiye'ye geldi.

İki yıl önce çocuklarıyla birlikte Endonezya'nın Bali adasına yerleşen usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, tatil rotasına dair merak edilenleri anlattı.

Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ünal, unutamadığı bir tatil anısını da anlattı.

"3 hafta Türkiye'deyiz"

Bir dergiye konuşan Irmak Ünal "Bu yaz ülkemizde üç hafta geçireceğiz. Özlediğimiz ailemizi ve arkadaşlarımızı görüp, hasret gidereceğiz. Ayrıca denize girmek için de sabırsızlanıyoruz. Okyanusun keyfi ayrı ama Ege ve Akdeniz’de denize girmek apayrı bir keyif" dedi.

Unutamadığı tatil anısını anlatan 45 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bütün tatillerim benim için çok değerli. En yakın arkadaşlarımdan Zeynep ile Maldivlere ulaşıp, on gün geçireceğimiz adaya ayak bastığımızda etrafta kimsecikler yoktu.

Saat çok erkendi, sabahın huzuru ve muhteşem bir sessizlik hakimdi. Bembeyaz kumlar, kristal gibi turkuaz sular aklımızı başımızdan almıştı. Sanırım bu kadar nefes kesici olabileceğini tahmin etmemiştik.

"Ölmüş olabiliriz"



Zeynep bana döndü ve 'Irmak bence anneni falan ara, ölmüş ve cennete gelmiş olabiliriz. Emin olalım ölmediğimize' demişti. Bunu hatırladığım zaman hep gülümserim."



