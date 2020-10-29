Irmak Ünal, koronavirüse yakalandı

Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.

Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İşte Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

"BOĞUŞUYORUM"

"Koronavirüs ile boğuşuyorum son dört gündür. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım.

"ÇOK DİKKAT EDİYORDUM"

Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakalandım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."