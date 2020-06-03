- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Irmak Ünal'dan havuz başı pozu
Irmak Ünal'dan havuz başı pozu
Karantina günlerinde sporunu aksatmayan Irmak Ünal, havuz başından paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 03.06.2020 - 07:38
Oyuncu Irmak Ünal, koronavirüsten korunmak adına kendisini ve ailesini önlem amaçlı karantinaya almaya devam ediyor.
"KABUL ET"
Bütün vaktini villasında geçiren Ünal, havuz kenarında çekilen karesini takipçileriyle paylaştı. Irmak Ünal, paylaşımına "Kabul et, sev, ilerlemeye devam et... Evet, tüm bu saçmalıklara rağmen" notunu düştü.
Öte yandan 43 yaşındaki Ünal, spor yaptığı anları da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.