Irmak Ünal'dan havuz başı pozu

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Karantina günlerinde sporunu aksatmayan Irmak Ünal, havuz başından paylaşım yaptı.

Oyuncu Irmak Ünal, koronavirüsten korunmak adına kendisini ve ailesini önlem amaçlı karantinaya almaya devam ediyor.

"KABUL ET"

Bütün vaktini villasında geçiren Ünal, havuz kenarında çekilen karesini takipçileriyle paylaştı. Irmak Ünal, paylaşımına "Kabul et, sev, ilerlemeye devam et... Evet, tüm bu saçmalıklara rağmen" notunu düştü.

Öte yandan 43 yaşındaki Ünal, spor yaptığı anları da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.