Irmak Ünal'ın yeni yıl rutini

Ani bir kararla Bali’ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal, yeni hayatından pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen Irmak Ünal, önceki gün 169 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından ayna selfiesini hayranlarının beğenisine sundu.

PROGRAM OLUŞTURULDU

İki çocuk annesi 44 yaşındaki güzel, "Yeni yıl rutinim başlıyor. Kendime yeni bir program yaptım. Kardio, grup derslerim, stretching, meditasyon ve yoga. Çok heyecan verici." mesajını yazdı.