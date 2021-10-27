Işıl Reçber, Özcan Deniz'e seslendi

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e seslendi.

Eski eşi çocuğunun annesi Feyza Aktan ile velayet davası süren Özcan Deniz'in, telefonla bağlandığı programda söylediği sözler tepki çekti.

"Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor." diyen Özcan Deniz'e, Rüştür Reçber'in eşi Işıl Reçber'den yanıt gecikmedi

Işıl Reçber, sosyal medya hesabında Özcan Deniz'e uyarıda bulundu.

"ÇOCUK OLMUŞ ARTIK"

"Ne olursa olsun önce bir evlilik! Sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor. Seni evlilik dışı çocukla, kandırarak boşatarak vs. nikaha mecbur etmemiş. Hadi hata yaptın ama çocuk olmuş en yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme. Karınmış zamanında ömür boyu da o çocuğun annesi olmaya devam edecek. Nasıl biri olursa olsun bunu değiştiremezsin, anne... Çocuğun annesinden nefret etmesi en büyük boşluk ve kabusudur uzun hayat yolunda...

"RİCA EDİYORUM"

Beyefendiden ricam, kusursuz şöhret yolunda çocuğun psikolojisini düşünüyorsa yeter. Daha fazlasına gerek yok. Tüm haklı çıkma çabası ile yaptıkları su, elektrik, altyapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur. Sevgilerle... "







