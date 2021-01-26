Işın Karaca: Denyoluk yaptım

Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur sosyal medya üzerindeki kavgalarına devam ediyor.

Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur arasındaki gerilim artıyor. Karaca, Boluğur’un ‘Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın’ şeklindeki yanıtına cevap verdi.

Kimsenin güzelliğini kıskanmadığını ve oyuncu Boluğur’un en başta duruma açıklık getirmiş olması halinde bunları yaşanmayacağını anlatan Işın Karaca, yine ‘güzel kız’ diye seslendiği oyuncuya yüklendi.

"MADEM SEN SÖYLEMEDİN.."

“Bu haberler çıktı, ben dört gün sonra cevap verdim" diyen Karaca, "Çünkü hemen cevap verilmez o tarz şeylere. Madem ki sen söylemediğini iddia ediyorsun şöyle yapacaktın güzel kız, ‘ben söylemedim diyecektin’ en başta. Ben birine de o lafı atabilirdim o anda kim yeni şarkı yaptıysa o anki denyoluğuma gelmiştir ve demişimdir.

"KİMSENİN GÜZELLİĞİNİ KISKANMADIM"

Diyebilirdi ki ‘Ben böyle bir şey söylemedim’, sonradan edilen hareket çok acayip, bir kadının kiloları da olabilir başka şey de olabilir. Kimsenin güzelliğini kıskanmadım, Allah nazardan saklasın derim. Güzellik, güzel kavramdır ama geçicidir. Ben yapmadım diyecekti o zaman okkalı lafı yemezdi. Ben çok da takmam kilomun ne olduğunu iyi bilen insanım, kapı kayı gezdim ayıp değil ki” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Boluğur'un "Sürprizimi açıklıyorum, yeni şarkım yolda" şeklindeki açıklamasından sonra Karaca, sosyal medyada "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız" mesajını yayınlamıştı.

Işın Karaca'nın "Bir sen eksiktin" çıkışından sonra Boluğur'un yakın arkadaşlarına, "Zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Derdi benim zayıf olmam" şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülmüştü.