Işın Karaca, İstanbul'u terk etti

Işın Karaca, İstanbul'u terk etti

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Işın Karaca, kardeşi ile birlikte Urla’da yaşayacak

Koronavirüs salgını sebebiyle ailesi ve kendi sağlığı için yeni kararlar alan ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul’daki evini kapattı, kardeşi Akın Büyükkaraca’yla birlikte İzmir’in Urla ilçesine yerleşti.

MİA ARTIK URLA'DA OKUYACAK

Kızı Mia’nın okul kaydını da Urla’ya aldıracak olan ünlü şarkıcı, yeni evinde sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.