- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Işın Karaca, İstanbul'u terk etti
Işın Karaca, İstanbul'u terk etti
Işın Karaca, kardeşi ile birlikte Urla’da yaşayacak
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 07:14
Koronavirüs salgını sebebiyle ailesi ve kendi sağlığı için yeni kararlar alan ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul’daki evini kapattı, kardeşi Akın Büyükkaraca’yla birlikte İzmir’in Urla ilçesine yerleşti.
MİA ARTIK URLA'DA OKUYACAK
Kızı Mia’nın okul kaydını da Urla’ya aldıracak olan ünlü şarkıcı, yeni evinde sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.