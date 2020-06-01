Dolar
6.8096
-0.1568%
Euro
7.581
0.1982%
Altın
1742.49
0.7615%
Borsa
105520.47
0%
G. Altın
381.363
0.5605%
Bitcoin
65059.09
1.2784%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Işın Karaca, İstanbul'u terk etti

    Işın Karaca, kardeşi ile birlikte Urla’da yaşayacak
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 07:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Işın Karaca, İstanbul'u terk etti

    Koronavirüs salgını sebebiyle ailesi ve kendi sağlığı için yeni kararlar alan ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul’daki evini kapattı, kardeşi Akın Büyükkaraca’yla birlikte İzmir’in Urla ilçesine yerleşti.

    MİA ARTIK URLA'DA OKUYACAK

    Kızı Mia’nın okul kaydını da Urla’ya aldıracak olan ünlü şarkıcı, yeni evinde sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

    Görüş Bildir