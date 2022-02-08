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    Işın Karaca sahnede düştü

    İzmir'de konser verdiği esnada sahnede ayağı kayıp düşen Işın Karaca, hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 10:31
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    Işın Karaca sahnede düştü

    Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir’de konser verirken talihsiz bir kaza geçirdi. Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki şarkıcının ayağı kırıldı.

    “MARİFET İSTER”

    Hastaneye kaldırılan Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

    Karaca yayınladığı ffotoğrafın altına; “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.” yazdı.

    Işın Karaca sahnede düştü #1

    Işın Karaca sahnede düştü #2


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