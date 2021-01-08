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    Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a tepki

    Şarkıcılığa adım atacağını söyleyen oyuncu Merve Boluğur’a sitem eden Işın Karaca, “Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 16:16
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    Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a tepki

    Son zamanlarda magazin gündeminin konuşulan ismi Merve Boluğur yine çok dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi.

    “YENİ ŞARKIM YOLDA”

    Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda” dedi.

    “BİR SEN EKSİKTİN”

    Boluğur'un bu açıklamasına ilk tepki şarkıcı Işın Karaca'dan geldi.

    Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız" mesajını paylaştı.

    Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a tepki #1

    Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a tepki #2

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