Işın Karaca'yı kızdıran tehdit

Işın Karaca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesi Şeniz Büyükkaraca'yı tehdit eden hesabı ifşa etti.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, annesini domuz bağı yaparak öldürmekle tehdit eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Instagram hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca’nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini açıklayan Karaca, aynı zamanda annesinin ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti.

Suç duyurusunda bulunan Karaca, şu açıklamayı yaptı:

"POLİSLER BİLE UTANDI"

"Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu. İstediğin ülke de ol.

Annemi domuz bağıyla öldüreceksin öyle mi? Tecavüz edeceksin öyle mi? Evini biliyorsun öyle mi?

Polisler bile utandı senin yazdıklarından şahsiyetsiz! Annemi korkuttuğunu sanacaksın öyle mi?

"SEN BENDEN KORK"

Bence sen, benden ve şerrimden kork! Söz konusu annem olunca akan sular durur."