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İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den aşk pozu! Takipçileri yorum yağdırdı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den aşk pozu! Takipçileri yorum yağdırdı Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken ünlü çiftlerden İsmail Balaban ve İlayda Şeker son pozlarıyla gündem oldu. Paylaşıma "Survivor sensiz olmuyor" yorumları yağdı.