İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den aşk pozu! Takipçileri yorum yağdırdı

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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile hayatını birleştirmişti.
Ünlü çift, gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışan ünlü çift, aşk pozlarına bir yenisini ekledi.
"Survivor'a gel"
İsmail Balaban'ı görenler, paylaşıma "Survivor'a gel", "Survivor sensiz eksik" yorumlarında bulundu.
İsmail Balaban, yarışma sonrasında "Özel hayatımda görüşmem dediğim birisi direkt Dora. Çünkü ona kızgınım. Kullandığı kelimeler, yaptığı hareketler hoş olmayan ve tamamen tahrike yönelikti." demişti.
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